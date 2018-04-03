مصادر: الجيش الأمريكي يخطط لإرسال المزيد من القوات إلى سوريا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- علمت CNN بأن الجيش الأمريكي يخطط لإرسال عشرات من الجنود الأمريكيين لشمال سوريا، وفقاً لما أكدته عدة مصادر من وزارة الدفاع "البنتاغون" ومن الإدارة الأمريكية.

وقال المسؤولون إن الخطط خضعت للنقاش لعدة أيام، ذلك قبل التصريحات الأخيرة الصادرة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس المضي، بنيته سحب القوات الأمريكية من سوريا "بوقت قريب جداً".. اقرأ.. ترامب: سنخرج من سوريا قريبا جدا.. ودعوا الآخرين يهتموا بالأمر الآن

وقد نقلت CNN سابقاً بأن ملاحظات ترامب حيّرت الكثيرين في البنتاغون، وسيعقد اجتماع لمجلس الأمن القومي، الثلاثاء، لمناقشة خطط الإدارة الأمريكية لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف بـ"داعش" في سوريا، وما الخطوة التالية لحوالي ألفي جندي أمريكي في البلاد التي مزقتها الحرب.

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وليس من الواضح بعد فيما لو ستؤثر تصريحات ترامب على فرص لإعادة إرسال قوات أمريكية إضافية إلى سوريا، وحصولها على الموافقة النهائية.

وأتت تصريحات ترامب في نفس اليوم الذي قتل فيه جنديان، أحدهما أمريكي والآخر بريطاني، بانفجار في مدينة منبج السورية، وقال ادريان غالواي، المتحدث باسم "البنتاغون" إن الجنديين، الأسبوع الماضي كانا في مهمة سرية تستهدف قياديا في "داعش."