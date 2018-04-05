حمد بن جاسم عن الخليج: نحتاج للنصح فيما بيننا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الشيخ حمد بن جاسم، رئيس الوزراء القطري السابق، عبر تغريدة سلسلة من التغريدات بتويتر، الخميس، إن "ما نحتاج اليه الآن في خليجنا هو النصح فيما بيننا،" مشيراً إلى أن "طبيعة البشر لا تحب الإملاءات حتى لو كانت من أقرب الناس إليك،" واصفاً برأيه الحل للأزمة القطرية الخليجية.

وقال الشيخ القطري بأن على دول الخليج "محاولة إصلاح ما دُمِّر من علاقات ووشائج بين هذا الشعب بإدراك أو بعدم إدراك،"، مضيفاً: "نحتاج من قادتنا ذلك الآن لأن القادم لا يبشر بخير."

قد يهمك.. حمد بن جاسم عن إطلاق صواريخ الحوثي على السعودية: اعتداء على كل مجلس التعاون

وأضاف في تغريدة لاحقة: "نحن نحتاج من ينهض بِنَا من الهزائم والهوان الذي تمر به هذه الأمة،" مضيفاً: "لسنا معنيين ان نصرح بما يعجب الغير ونركز جهودنا فيما ذكرته سابقاً لمنفعة شعوبنا."

اقرأ.. ما الذي ناقشه ترامب بمكالمتين مع ملك السعودية وأمير قطر؟

وذكر الشيخ القطري بتغريدة أخرى قوله: "أصبحنا أضحوكة نُبتز وتهدر أموالنا بين صفقات غير مدروسة أو الدفع للوبيات في الدول صاحبة القرار،" وطرح سؤالاً بقوله: "هل نعرف نحن ماذا نريد ونترك المهاترات في قضايانا التي لم تنته ولن تنتهي للاسف في المستقبل المنظور.. بسبب عدم وجود استراتيجية وإيمان واضح للتعامل في قضايانا الخلافية وفِي رسم المستقبل المنشود لأجيالنا"

ويشار إلى أن موقع CNN بالعربية لا يمكنه التأكد بشكل مستقل من الأنباء والمعلومات التي يتم تناقلها عبر وسائل التواصل الاجتماعي