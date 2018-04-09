خامنئي: المرحلة الراهنة هي "مرحلة عزة" لإيران

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- اعتبر المرشد الإيراني علي خامنئي بأن السبب من وراء "تزايد هجمات الأعداء" يكمن بشعورهم "بالخطر من قدرة إيران المتزايدة،" وفقاً لما نقلته على لسانه وكالة "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية.

وأتت تصريحات خامنئي، الأحد، خلال اجتماعه بعدد من المسؤولين العسكريين في القوات المسلحة الإيرانية، أضاف فيها بأن "نتيجة الأنشطة والإجراءات التي أنجزت في القوات المسلحة يجب أن تتماشى مع توفير الأهداف التي تم تحديدها."

ووصف خامنئي المرحلة الراهنة بأنها "مرحلة عزة للجمهورية الإسلامية الإيرانية،" مضيفاً بأنه ورغم "جميع مؤامرات الاعداء فأن قوة النظام الاسلامي ستتزايد يوماً بعد يوم."

هذا وتتعرض إيران ونشاطاتها بالشرق الأوسط للانتقادات الدولية، إذ حمّل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كلاً من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وروسيا وإيران مسؤولية دعم "الأسد الحيوان"، على حد وصفه، وأتت تصريحات ترامب عقب اتهام النظام السوري بشن هجوم كيماوي على مدينة دوما بالغوطة الشرقية، وهي اتهامات نفتها الحكومة.

كما تتعرض إيران لانتقادات من المملكة العربية السعودية، بالاخص مع الأزمة اليمنية، حيث اتهمتها المملكة بدعم الحوثيين، الذين وجهت إليهم المملكة مسؤولية إطلاق صواريخ بالستية واستهداف مواقع مدنية بالإضافة إلى اتهامهم بشن هجوم على ناقلة نفط سعودية مؤخراً.

كما يتزامن هذا مع انعقاد جلسة طارئة لمجلس الأمن لمناقشة قضية الهجوم الكيماوي المشتبه به.