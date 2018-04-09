إسرائيل تشن قصفاً جوياً في غزة

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- شنت القوات الجوية الإسرائيلية قصفاً على هدف تابع لحماس في قطاع غزة، صباح الإثنين، وفقاً لما ذكره الجيش الإسرائيلي.

وذكر الجيش بأن هذا الاستهداف أتى بعد تجاوز ثلاثة فلسطينيين للحاجز الحدودي الفاصل بين إسرائيل وغزة، وزرعوا متفجرات.

وقد قصفت دبابة باتجاه غزة بعد قطع ثلاثة للحاجز الحدودي، قبل عودتهم إلى القطاع، وبعد فترة قصيرة، عثر على جهازين متفجرين على طول الحاجز ، وفقاً لما ذكره الجيش، الذي اتهم الفلسطينيين بزرعهما.

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وكررت السلطات الإسرائيلية موقفها بتحميل حركة حماس مسؤولية ما يحصل على الحاجز الحدودي، وقال الجيش في بيان له: "قوات الدفاع الإسرائيلية لن تسمح بالتسخير المعيب للمدنيين للتنكر باسم النشاطات الإرهابية الجارية ضد المواطنين الإسرائيليين وقوات الدفاع الإسرائيلية، وستستمر بالاستجابة الصارمة لكافة المحاولات الإرهابية من هذا النوع."

هذا وذكرت وكالة "وفا" الرسمية الفلسطينية، الإثنين، بأن القوات الإسرائيلية قصفت "بعدة صواريخ موقعين شمال غزة، وأوقعت أضرارا مادية جسيمة دون إصابات في صفوف المواطنين."

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ونقلت وكالة "وفا" بخبر منفصل، استهداف "الزوارق الحربية الإسرائيلية" الإسرائيلي لمراكب الصيد في غزة "بنيران أسلحتها الرشاشة،" مضيفة بعدم وقوع إصابات أو ضحايا.

هذا واتفعت صعيدة التوتر مؤخراً في غزة بعد مظاهرات في 31 مارس/آذار، خرج فيها 20 ألف متظاهر ليشاركوا في "مسيرة العودة"، وتوالت المظاهرات في يوم الجمعة للأسبوع الثاني لتسمى "جمعة الكاوشوك"، وإلى الآن تسببت المواجهات المباشرة مع القوات الإسرائيلية إلى مقتل ما لا يقل عن 31 فلسطينياً، من بينهم الصحفي ياسر مرتجى الذي غطى مظاهرات الجمعة الأخيرة.. شاهد الفيديو اعلاه.