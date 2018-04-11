السعودية: اعتراض ثلاثة صواريخ بالستية حوثية استهدفت مواقع مدنية

اتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلنت المملكة العربية السعودية اعتراضها لثلاثة صواريخ بالستية قادمة من اليمن في الساعة 5:32 مساء الأربعاء، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وذكرت الوكالة بأن قوات الدفاع الجوي رصدت الصواريخ من محافظة صعدة وشمال محافظة عمران باليمن باتجاه أراضي المملكة.

وأشار العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث باسم قوات "التحالف لدعم الشرعية في اليمن" إلى أن صاروخاً استهدف الرياض (شاهد اعتراض هذا الصاروخ في الفيديو أعلاه) وآخر استهدف نجران، والثالث باتجاه جازان.

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وذكرت القوات في بيانها بأن الصواريخ أطلقت " بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان،" وأن اعتراضها نجم عن سقوط شظايا الصواريخ، دون تسجيل أضرار أو إصابات حتى وقت نشر البيان.

هذا وقد أعلنت المملكة في وقت سابق اعتراض الصاروخ فوق الرياض، وإسقاط طائرتين من دون طيار، الطائرة الأولى رصدت في أبها في الساعة 7:40 صباح الأربعاء، أما الأخرى فرصدت في جازان بالساعة 7:30 من صباح اليوم ذاته.

ووجهت الممكلة أصابع الاتهام للجماعات الحوثية المدعومة من إيران، ووصفت بأن الطائرات بدون طيار التي أسقطت بالمملكة على أنها "معادية حوثية بخصائص ومواصفات إيرانية."

وقد أقرت الميليشيات الحوثية بإطلاقها صواريخ من نوع "بدر-1" و"بركان 2 إتش" (إيرانية الصنع) إلى ثلاثة أهداف تمثلت بالآتي: وزارة الدفاع السعودية في الرياض، وأكاديمية الملك عبدالله الاقتصادية في جازان، ومبنى توزيع "أرامكو" في نجران، وفقاً لبيان حوثي منشور عبر قناتهم الرسمية بتلغرام.