منظمة الصحة العالمية: أكثر من 500 شخصاً تأثروا بالهجوم الكيماوي المزعوم

أتلانتا، الولايات المتحدة الامريكية (CNN)-- تأثر حوالي 500 شخص بهجوم كيماوي محتمل على مدينة دوما التي تسيطر عليها المعارضة السورية، وفقاً لما ذكرته منظمة الصحة العالمية.

ولا يزال من الصعب تحديد الرقم المحدد للأشخاص القتلى والمصابين بالهجوم الكيماوي الذي يزعم وقوعه السبت، والذي دفعت التقارير حوله الولايات المتحدة وحلفاءها إلى حافة مواجهة عسكرية.

ولكن في بيان، الأربعاء، ذكرت منظمة الصحة العالمية مقتبسة من تقارير من المؤسسات الصحية الشريكة لها، إن ما يقارب من 500 مريض استقبلوا في مراكزهم الصحية، وظهرت عليهم عوارض تتواكب مع التعرض إلى مواد كيماورية سامة.

وهذه العواض تضمنت عدم القدرة على التنفس والتهيّج الحاد للأغشية المخاطية واضطراب في النظام العصبي المركزي.

وذكرت منظمة الصحة العالمية بأن أكثر من 70 شخصاً المختبئين بالملاجئ ماتوا جراء الهجوم، محددة بأن 43 حالة وفاة وقعت جراء التعرض للمواد الكيماوية، كما تأثر مركزان صحيان بالهجوم المشتبه به، وفقاً لما ذكره البيان.

وطالبت المنظمة بفتح "مدخل خالٍ من العوائق وبشكل مباشر"، وقالت إنها على أت الاستعداد لتوفير المساعدة في المناطق المتأثر بالهجوم، وفي حال ضمان قدرة الوصول إليها.

يأتي هذا بعد يوم من تصويت روسيا بحق النقض "فيتو" تجاه مشروع قرار أمريكي في تصويت لمجلس الأمن، الثلاثاء، طالبت فيه الولايات المتحدة بإجراء تحقيق مستقل في مزاعم الهجوم الكيماوي.