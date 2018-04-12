ترامب: اجتماع حول سوريا اليوم والقرار سيتخذ قريباً

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، إنه سيجتمع خلال الساعات القادمة مع فريق الأمن القومي، مضيفاً بأن القرار بشأن سوريا سيتخذ "قريباً."

وقال ترامب: "نحن ننظر بجدية جداً جداً، وعن كثب على الوضع برمّته،" خلال اجتماعه مع مشرّعين بقطاع الزراعة: "سنرى ما يحصل أيها الرفاق."

وتحسّر ترامب على الوضع بشكل عام، قائلاً: "من المؤسف بأن العالم وضعنا بموقف كهذا،" لكنه نبّه بأن اكثير من الفوائد ترتبت على القتال مع "داعش".

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وقال ترامب باجتماعه: "الآن علينا اتخاذ قرارات إضافية، وبالتالي، فإننا سنتخذها قريباً."

يأتي هذا بعد تغريدة نشرها ترامب بتوعده بإطلاق "صواريخ ذكية" على سوريا، ليعاود التغريد قائلاً إنه لم يحدد موعداً زمنياً لفعل ذلك.

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