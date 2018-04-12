نيبينزيا: الأولوية المباشرة تتمثل بتجنب خطر الحرب .. وروسيا تدعو لاجتماع لمجلس الأمن الجمعة

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال الممثل الروسي بالأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، الخميس، إن الأولوية المباشرة تتمثل بتجنب خطر الحرب.

واضاف نيبينزيا بأن الأولوية الثانية تتمثل "بوصول بعثة منظمة حظر الأسلحة الكيماوية إلى دمشق، ودوما، ورؤية ما يحصل فعلاً."

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هذا وقد دعت روسيا مجلس الأمن الدولي إلى عقد اجتماع حول الوضع السوري، والمتوقع انعقادها الجمعة، وفقاً لما ذكره نيبينزيا.

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وذكر نيبينزيا بان الاجتماع المغلق الذي أجري بمجلس الأمن، الخميس، لم يتح خلاله الوقت الكافي للتطرق إلى مسودة القرار الذي قدمته السويد، حول إرسال بعثة رفيعة المستوى لنزع السلاح إلى سوريا.

وتمنى نيبينزيا وجود "قنوات اتصال ملائمة لمنع أي تطوررات خطيرة،" مضيفاً "نرغب بتجنب أي ضربات في المقام الأول، لكن وبالطبع نرى بانه من غير المعقول أن تضرب أمريكا موقعاً يحوي الجيش الروسي في سوريا."