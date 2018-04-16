المالكي يستعرض بقايا الصواريخ التي استهدفت السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشر التحالف الذي تقوده السعودية لـ"دعم الشرعية" في اليمن، صوراً لاستهداف التحالف لمستودعات أسلحة "تابعة لإيران" في اليمن.

وعرض المالكي خلال مؤتمر صحفي، الإثنين، أيضاً صوراً لبقايا الصواريخ الحوثية التي أطلقت على العاصمة الرياض في أبريل/نيسان الحالي، شاهد الفيديو أعلاه

وأشار المالكي إلى أن قوات التحالف تنسق مع الأمم المتحدة "للحد من تهريب الأسلحة الإيرانية إلى اليمن."

وقال المتحدث باسم التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، إن التحالف دمر 737 موقعاً لميليشيات الحوثي، واعتراض الدفاعات الجوية 119 صاروخاً بالستياً، مضيفاً بأن إجمالي عدد المقذوفات التي أطلقتها الميليشيات الحوثية على المملكة العربية السعودية بلغ أكثر من 66 ألفاً، وفقاً لما نقلته القناة الرسمية للمملكة.

وأدان المالكي استهداف الحوثيين لمطار أبها بطائرة بدون طيار، واصفاً إياه بـ "عمل إرهابي جبان،" واتهم النظام الإيراني "بالتحالف مع الميليشيات الحوثية والجماعات الإرهابية."

المالكي لـCNN: هكذا تقوم إيران بتهريب الأسلحة إلى الحوثيين 1:44

وأعلن المالكي عن السيطرة على مدينة ميدي اليمنية ورفع العلم اليمني فيها، مشيراً إلى أن القوات "تتقدم في كافة جبهات نهم وتحريرها لأربع مديريات."

وذكر المالكي بأن القوات تبعد حوالي 70 كيلومتراً عن مدينة الحديدة غربي اليمن.