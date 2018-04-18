أردوغان يحدد موعداً للانتخابات الرئاسية: علينا تجاوز حالة الغموض بأسرع وقت

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الأربعاء، عن موعد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة في تركيا.

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وشدد الرئيس التركي على ضرورة "تجاوز حالة الغموض بأسرع وقت ممكن،" وذلك نتيجة للعمليات العسكرية التي تخوضها البلاد في سوريا و"الأحداث التاريخية التي تشهدها منطقتنا،" وفقاً لما نقلته على لسانه وكالة "الأناضول" الرسمية.

وقال أردوغان إن موعد الانتخابات سيكون في 24 يونيو/حزيران القادم، وأن الهيئة العليا للانتخابات "ستبدأ مباشرة" بالتحضير لانعقادها، ويعتبر الموعد أبكر بأكثر من عام مما كان مفترضاً.

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وتعتبر هذه الانتخابات الأولى منذ استفتاء عقد في تركيا العام الماضي، والتي حوّلت النظام البرلماني الديمقراطي للبلاد إلى نظام رئاسي حصري ما منح أردوغان سلطات واسعة.