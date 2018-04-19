ترامب يبارك لإسرائيل: نتطلع لنقل سفارتنا للقدس الشهر القادم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إنه "يتطلع قدماً" لنقل السفارة الأمريكية إلى القدس الشهر القادم.

وبارك ترامب لإسرائيل بالذكرى السبعين "لاستقلالها العظيم"، بتغردة نشرها عبر حسابه الرسمي بتويتر.

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وقال ترامب بتغريدته: "أفضل الأماني لرئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو وكل الشعب الإسرائيلي بالذكرى السبعين لاستقلالكم العظيم، لا نملك أصدقاء أفضل منكم بأي مكان، أتطلّع قدماً لنقل سفارتنا إلى القدس الشهر القادم!"

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هذا وتحتفل إسرائيل بعيد استقلالها في الخامس من شهر أيار/مايو من كل عام، وفقاً لللتوقيم العبري، حيث تم الإعلان عن دولة إسرائيل عام 1948.

ويأتي هذا وسط توتر متأزم بالمنطقة تلا إعلان ترامب عن نقل سفارة بلاده بإسرائيل إلى القدس، لتعم المظاهرات والاستنكارات المنطقة.