شاهد.. علا الفارس تعلّق على تغريدة حول القدس أغضبت سعوديين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- علّقت الإعلامية الأردنية علا الفارس على الضجة الواسعة التي أثيرت في ديسمبر / كانون الأول حول تغريدة لها عن إعلان ترامب القدس عاصمة لإسرائيل، والتي أثارت غضباً واسعاً في السعودية، قائلة إنه تم فهمها بشكل خاطئ، وإنها كانت في إطار "المزحة."

وقالت الفارس خلال مقابلة مع "فرانس 24" (شاهد عند الدقيقة 12:00 في الفيديو أدناه) إن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، مضيفة أنها لم تتحدث عن الموضوع لإيمانها بمقولة "أميتوا الباطل بالسكوت عنه."

كما أكّدت أنها لم تقصد توجيه أي إهانة للشعب السعودي من خلال تغريدتها، مشيرة إلى أنها محسوبة على الإعلام السعودي، ومن غير المعقول أن تفعل شيئاَ مماثلاً.

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وكانت علا الفارس قد قالت في ديسمبر بالتغريدة المشار إليها: "ترامب لم يختر توقيت إعلان القدس عاصمة لإسرائيل عبثا ... الليلة ندين وغدا نغني "هلا بالخميس!"

الإعلامية الأردنية استهجنت الضجة الكبيرة التي حدثت على مواقع التواصل في حينها حيث تصدّر وسم "#علا_الفارس_تسيي_للسعوديه" الوسوم الأكثر تداولاً لعدة أيام.