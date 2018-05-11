الخارجية التركية: التطورات في سقطرى تهدد وحدة وسيادة اليمن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الخارجية التركية أنها تتابع عن كثب التطورات الأخيرة التي تمر بها جزيرة سقطرى اليمنية، في إشارة إلى الأزمة التي ظهرت بين الحكومة اليمنية والإمارات العربية المتحدة.

وقالت وزارة الخارجية التركية: "نعرب عن قلقنا إزاء هذه المستجدات التي تشكل تهديدا جديدا لوحدة وسيادة الأراضي اليمنية التي نصت عليها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة". وأضافت: "نعتقد بأن اليمن لن يستطيع تحمل المزيد من المشاكل والنزاعات، فهو أساسا يمر في مرحلة صعبة للغاية بسبب الاقتتال المستمر منذ أكثر من ثلاثة أعوام".

وطالبت الخارجية التركية، في بيان نشرته على موقعها، "جميع اللاعبين باحترام الحكومة اليمنية الشرعية وتجنب الخطوات التي من شأنها أن تزيد من صعوبة التوصل إلى حل للأزمة الراهنة". وأضافت: "نتوقع منهم دعم الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة وعملت على تسريعها في الآونة الأخيرة للوصول إلى حل للأزمة اليمنية عبر المفاوضات".

وكان رئيس الوزراء اليمني أحمد بن دغر قال، في بيان، السبت الماضي، إن "قوات إماراتية سيطرت على مطار وميناء سقطرى. وأضاف أن "الحالة في سقطرى هي في الواقع انعكاس لحالة الخلاف بين الشرعية والأشقاء في الإمارات، وجوهرها الخلاف حول السيادة الوطنية ومن يحق له ممارستها، وغياب مستوى متين من التنسيق المشترك الذي بدا مفقوداً في الفترة الأخيرة".

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في المقابل، عبرت وزارة الخارجية الإماراتية عن استغرابها من بيان بن دغر، ووصفته بأنه "تصعيد ضد الإمارات يخالف الواقع والمنطق". واعتبرت الإمارات أنه يأتي ضمن "الحملات المغرضة التي يقودها الاخوان لتشويه دور الإمارات ومساهمتها الفاعلة ضمن جهود التحالف العربي الهادفة إلى التصدي للانقلاب الحوثي على الشرعية".