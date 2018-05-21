شاهد.. كيف تُصنع القهوة السودانية؟ وما هي الجَبَنة وكيف تكون طقوسها؟

(CNN)-- فيديو يوضّح طريقة صُنع القهوة السودانية والطقوس التي ترافق صُنعها وتناولها، ويبيّن ما هي الجَبَنة إضافة إلى سر علاقة البخور بتناول القهوة في البلاد الشمال شرق أفريقية.