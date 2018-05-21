(CNN)-- فيديو يوضّح طريقة صُنع القهوة السودانية والطقوس التي ترافق صُنعها وتناولها، ويبيّن ما هي الجَبَنة إضافة إلى سر علاقة البخور بتناول القهوة في البلاد الشمال شرق أفريقية.
شاهد.. كيف تُصنع القهوة السودانية؟ وما هي الجَبَنة وكيف تكون طقوسها؟
كيف تُصنع القهوة السودانية؟ وما هي الجَبَنة؟
من الشرق
آخر تحديث منذ35 دقيقة.
1:51
فيديو يبيّن ما هي الجَبَنة إضافة إلى سر علاقة البخور بتناول القهوة في البلاد.
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