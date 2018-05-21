شاهد.. كيف تُصنع القهوة السودانية؟ وما هي الجَبَنة وكيف تكون طقوسها؟

كيف تُصنع القهوة السودانية؟ وما هي الجَبَنة؟

من الشرق
آخر تحديث منذ35 دقيقة.
السودانمن قلب الشرق الأوسطالقهوةعادات وتقاليد
1:51

فيديو يبيّن ما هي الجَبَنة إضافة إلى سر علاقة البخور بتناول القهوة في البلاد.

(CNN)-- فيديو يوضّح طريقة صُنع القهوة السودانية والطقوس التي ترافق صُنعها وتناولها، ويبيّن ما هي الجَبَنة إضافة إلى سر علاقة البخور بتناول القهوة في البلاد الشمال شرق أفريقية.

السودانمن قلب الشرق الأوسطالقهوةعادات وتقاليد