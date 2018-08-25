قوات الأمن المصرية تتصدى لـ"مجموعة إرهابية" في العريش

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أفادت قناة "النيل" الإخبارية الرسمية في مصر، السبت، بأن "قوات الشرطة نجحت، صباح اليوم، في التصدي للمجموعة الإرهابية، التى هاجمت الكمين الأمني بالطريق الساحلى لمدينة العريش (محافظة شمال سيناء)، رغم استخدامهم للأسلحة الثقيلة وإطلاق قذائف الأر بي جي".

وذكرت قناة "النيل" أن "قوات الأمن تصدت بقوة (للمجموعة الإرهابية)، ما أسفر عن مقتل 4 من العناصر الإرهابية، وفرار باقى الأفراد".

وأضافت: "أسفرت العمليات عن ضبط 10 عبوات ناسفة بجانب الكمين، وضبط كميات من الأسلحة الخاصة بهم وهي 4 أسلحة آلية، و30 خزنة آلي، وقنابل يدوية جارى حصر عددها، وأر بى جي، و3 أحزمة ناسفة، و كاميرا لتصوير العمليات الإرهابية، وجهاز موتورولا".

وأذاعت وسائل إعلام محلية فيديو بشأن الواقعة جاء على النحو التالي: