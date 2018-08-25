دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اتهم الدكتور محمد البرادعي، نائب الرئيس المصري السابق والرئيس الأسبق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بـ"قطع المساعدات" عن "الشعب الفلسطيني"، معتبرا أن موقف حكومات عربية حيال ذلك "الصمت المريب"، حسبما غرد في حسابه على موقع "تويتر".

وكتب البرادعي: "إدارة ترمب تقطع المساعدات للشعب الفلسطيني: ما يدبر للفلسطينيين من جانبهم معروف مسبقا للجميع؛ ومع ذلك موقف معظم الحكومات العربية هو الصمت المريب".

وتساءل البرادعي: "هل على الأقل سنمد لهم يد العون لننقذهم وبالأخص أهل غزة من الموت البطئ أم أن القضية برمتها لم تعد من أسبقياتنا بل وأصبحنا شركاء فى العقاب!".

وأعاد البرادعي نشر تغريدة سابقة له، قائلا: "إلى كل عربى يود أن يفهم بإيجاز ما هو معروض حاليا على الشعب الفلسطيني: تنازلوا عما تبقى من وطنكم في صفقة الاستسلام المسماة بصفقة القرن، وإلا سنقوم بتجويعكم. لقد أسمعت إن ناديت حياً"، حسب تعبيره.