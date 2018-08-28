رسالة شفهية من السيسي إلى آبي أحمد.. تطورات سد النهضة على رأسها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تلقى رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، رسالة شفهية من الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، وذلك خلال لقائه وزير الخارجية المصري، سامح شكري، ورئيس المخابرات العامة المصرية، اللواء عباس كامل.

وحسب بيان وزارة الخارجية المصرية، التقى شكري وكامل وآبي أحمد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، و"تناول اللقاء الإعداد للقاء قمة مرتقب بين السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي على هامش منتدى الصين/أفريقيا ببكين في بداية شهر سبتمبر المقبل".

وتناولت الرسالة الشفهية "سبل دعم وتعزيز العلاقات المصرية الإثيوبية، وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه على مستوى قيادتي البلدين، وتطورات مفاوضات سد النهضة، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك".

ونقل الوفد الوزاري المصري حرص القاهرة على "متابعة مسار تعزيز العلاقات المصرية الإثيوبية في كافة المجالات بما يرقى لتطلعات شعبي البلدين"، مشيدا بـ"الخطوات والمبادرات البناءة التي ينتهجها رئيس الوزراء الإثيوبي لتعزيز الاستقرار والسلام في منطقة شرق إفريقيا".

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية أنه "تم مناقشة تطورات مسار المفاوضات الثلاثية الخاصة بسد النهضة في إطار الحرص المتبادل على تنفيذ اتفاق إعلان المبادئ لعام 2015، ومخرجات الاجتماع التساعي الأخير الذي عقد بأديس أبابا في مايو/ أيار 2018، حيث تم التأكيد على أهمية الدفع قدما بمسارات التفاوض القائمة وتذليل أية عقبات؛ لضمان التوصل إلى التفاهم المطلوب حول مشروع سد النهضة بشكل يضمن تحقيق المصالح التنموية لإثيوبيا والحفاظ على أمن مصر المائي".

ووفقا للبيان فقد "أكد الجانبان حرصهما على تفعيل الصندوق الثلاثي لتمويل المشروعات التنموية والاستثمارية بين مصر والسودان وإثيوبيا، وزيادة التبادل التجاري والاستثمارات المصرية في إثيوبيا.

وأعلنت وزارة الخارجية المصرية أنه "تم بحث التطورات الإقليمية في منطقة القرن الأفريقي، والجهود الجارية لتعزيز الأمن والاستقرار والسلام في تلك المنطقة، لاسيما مع قرب تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي مطلع العام المقبل، وما توليه مصر من أهمية لتعزيز الأمن والاستقرار بدول القارة".