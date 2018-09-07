للمرة الثالثة في أسبوع.. البصرة تحت حظر التجول بعد احتجاجات عنيفة

(CNN)-- للمرة الثالثة في أسبوع، قررت السلطات العراقية فرض حظر التجول على محافظة البصرة، الجمعة، في أعقاب احتجاجات عنيفة شهدتها اليوم.

وفرضت قيادة العمليات العسكرية في البصرة حظر التجول، الجمعة، على السيارات والمشاة في محافظة البصرة حتى إشعار آخر، وفقا لبيان صادر عن أمن البصرة.

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وقال البيان إن دوريات حراسة أمنية ونقاط تفتيش متنقلة ستنتشر في الطرق والشوارع في مدينة البصرة خلال حظر التجول.

وأشعل محتجون غاضبون النار في مقر القنصلية الإيرانية الموجودة في مدينة البصرة، بعدما اقتحموها، الجمعة، بينما رأت طهران ما حدث "عملا همجيا ويبعد عن الأخلاق"، فيما أبدت وزارة الخارجية العراقية أسفها عما حدث.

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وأعلنت السلطات المحلية، الخميس، عن فرض حظرين منفصلين في البصرة، ولكن تم إلغاء ذلك بعد فترة قصيرة من الزمن.

وفي حادث منفصل، قتل شخص واحد وأصيب 7 آخرون في البصرة خلال مظاهرات، الجمعة، وفقاً لمسؤولي الصحة والأمن هناك.

وتستمر الاحتجاجات في مدينة البصرة الغنية بالنفط بسبب نقص الخدمات الأساسية والبطالة والفساد، رغم الوعود التي قدمتها الحكومة المركزية في بغداد لتحسين مستويات المعيشة هناك. والبصرة ثالث أكبر مدينة في العراق وتقع على بعد 330 ميل جنوب بغداد.