بيان من الخارجية العراقية بشأن حرق القنصلية الإيرانية في البصرة

(CNN)-- أعربت وزارة الخارجية العراقية عن "أسفها العميق" في بيان صدر، مساء الجمعة، بعد أن اقتحم متظاهرون مقر القنصلية الإيرانية في البصرة، وأضرموا النار فيها.

وجاء في بيان وزارة الخارجية العراقية أنه "في الوقت الذي نفهم فيه مطالب المحتجين من شعبنا في محافظة البصرة، نعبر عن أسفنا العميق بعد الهجوم على القنصلية الإيرانية في البصرة من قبل بعض المتظاهرين".

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وأضاف البيان: "نعتبر هذا العمل تطورا غير سار ولا يتفق مع واجب الضيافة الوطنية تجاه البعثات الدبلوماسية"، معتبرة أن الحادث الذي وقع، الجمعة، قد يضر "بمصالح العراق وعلاقاته مع دول العالم".

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كما دعا البيان الحكومة المركزية والمحلية في البصرة إلى تعزيز الحماية الأمنية للبعثات الدبلوماسية في المحافظة العراقية، التي تشهد احتجاجات غاضبة منذ أيام بسبب تردي مستوى الخدمات في البلاد.