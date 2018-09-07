غضب المحتجين يشعل القنصلية الإيرانية في البصرة

(CNN)-- اقتحم عشرات العراقيين المحتجين القنصلية الإيرانية في مدينة البصرة، الجمعة، وأضرموا النار فيها، وفقا لضابط أمن محلي في البصرة ونشطاء اثنين.

وقال المسؤول الأمني لشبكة CNN إن العشرات من المتظاهرين وصلوا إلى مبنى القنصلية، بعد أن تسلقوا الجدران الأمنية الخاصة بها وأشعلوا فيها النيران.

وتقع القنصلية الإيرانية في شارع السرجي في وسط مدينة جنوب شرق البصرة.

قد يهمك| تحرك جديد من العبادي بشأن أموال البصرة

وتشهد محافظة البصرة العراقية منذ أيام مظاهرات غاضبة احتجاجا على تردي مستوى الخدمات في البلاد. وسيعقد البرلمان، السبت، جلسة استثنائية لمناقشة أزمة البصرة.

وتداول مستخدمون على موقع "تويتر" فيديو أشاروا خلاله إلى أنه يتعلق بقيام المحتجين بإضرام النيران في القنصلية الإيرانية بمحافظة البصرة العراقية، علما بأن CNN لا يمكنها التأكد بشكل مستقل مما يتداول على شبكات التواصل الاجتماعي.