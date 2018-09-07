أول رد من إيران على حرق قنصليتها في البصرة
(CNN)-- اعتبرت القنصلية الايرانية في البصرة، الجمعة، أن حريق مبناها على يد المتظاهرين العراقيين المحتجين "عمل همجي ووحشي بعيد عن الأخلاق"، حسبما نقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.
وقال مسؤول إعلام القنصلية الإيرانية في تصريح، إن "القنصلية الإيرانية احترقت بالكامل"، متسائلا: "ما دخل القنصلية الإيرانية في أحداث العراق؟".
وأضاف: "إننا لا نتهم جهة معينة بإحراق مقرنا في البصرة"، مستكملا: "إننا عملنا على تقديم الفيزا والخدمات للمواطنين وما حدث بعيد عن الأخلاق.. ما حدث عمل همجي ووحشي"، وفقا لتعبيره.