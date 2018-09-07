أول رد من إيران على حرق قنصليتها في البصرة

(CNN)-- اعتبرت القنصلية الايرانية في البصرة، الجمعة، أن حريق مبناها على يد المتظاهرين العراقيين المحتجين "عمل همجي ووحشي بعيد عن الأخلاق"، حسبما نقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.

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وقال مسؤول إعلام القنصلية الإيرانية في تصريح، إن "القنصلية الإيرانية احترقت بالكامل"، متسائلا: "ما دخل القنصلية الإيرانية في أحداث العراق؟".

وأضاف: "إننا لا نتهم جهة معينة بإحراق مقرنا في البصرة"، مستكملا: "إننا عملنا على تقديم الفيزا والخدمات للمواطنين وما حدث بعيد عن الأخلاق.. ما حدث عمل همجي ووحشي"، وفقا لتعبيره.