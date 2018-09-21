البرادعي يوجه 3 أسئلة إلى ترامب: للأسف مستمر في تهديد الدول العربية

بعد نحو عام ونصف على رئاسته.. قالوا عن ترامب من قلب لبنان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- طرح الدكتور محمد البرادعي، نائب الرئيس المصري السابق ورئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبق، 3 أسئلة على الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بعد تغريدته الخاصة بدول الشرق الأوسط وأسعار النفط.

وقال البرادعي، في حسابه على "تويتر": "هل يتوقع ترامب أن يفرض عقوبات منفردة على إيران وقدرتها على تصدير النفط بحجة اتفاق لم تخالفه وفي نفس الوقت ينتظر أن يسايره باقى العالم وأن يضخ المزيد من النفط لكى لا يتأثر الاقتصاد العالمى؟".

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وأضاف البرادعي في معرض حديثه عن ترامب: "هل لا يتصور أنه قد يكون لباقي دول العالم رؤية مختلفة لمصالحها وكيفية تحقيق السلام؟"، معتبرا أنه "ترامب للأسف مستمر في تهديد الدول العربية ومعايرتها أن أمريكا هي التي تحميها وبالتالي يجب أن تنصاع لقراراتها!".

وتساءل البرادعي: "هل هو يفهم أن الاستمرار فى توجيه تلك الإهانات قد يدفع بعض الدول العربية وغيرها في المستقبل إلى اللجوء إلى أن يكون لهم (الرادع) الخاص بهم وتداعيات ذلك على الأمن العالمي؟"، حسب تعبيره.