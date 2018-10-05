دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نظمت جمعية "بيت الإعلاميين العرب في تركيا"، الجمعة، وقفة احتجاجية أمام مقر القنصلية السعودية في إسطنبول للتنديد باختفاء الكاتب والإعلامي السعودي جمال خاشقجي بعد زيارته للقنصلية، الثلاثاء الماضي.

وطالب المشاركون في الوقفة الاحتجاجية بـ"الحرية" لجمال خاشقجي، وحمل بعضهم صوره ولافتات مكتوب عليها "لن نرحل بدون جمال خاشقجي". ودعا المشاركون السلطات السعودية بالكشف تسجيلات كاميرات المراقبة، وناشدوا السلكطات التركية لممارسة مزيد من الضغط على المملكة لمعرفة مكان خاشقجي.

وكان في مقدمة المشاركين في الاحتجاج رئيس الجمعية الكاتب الصحفي التركي طوارن قشلاقجي، بالإضافة إلى مشاركة الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوب للسلام توكل كرمان، والشاعر عبدالرحمن يوسف القرضاوي، والقيادي بجماعة الإخوان المسلمين حمزة زوبع، الذي غادر مصر إلى تركيا بعد الإطاحة بحكم الرئيس الأسبق محمد مرسي.

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وبينما تؤكد السلطات السعودية أن خاشقجي دخل وغادر قنصليتها، تنفي السلطات التركية أن يكون قد غادر قنصلية المملكة. وقال مصدر سعودي مسؤول، لـCNN، إن ادعاءات اختفاء خاشقجي "كاذبة"، وأضاف أن "خاشقي زار القنصلية لطلب أوراق حول حالته الاجتماعية، وخرج من القنصلية بعد وقت قصير". في المقابل، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن إن "ما نعرفه هو أن المواطن السعودي ما زال داخل القنصلية السعودية في إسطنبول".

توكل كرمان تحمل صورة خاشقجي أمام قنصلية السعودية بإسطنبول

عبدالرحمن يوسف القرضاوي يحمل صورة خاشقجي خلال الوقفة الاحتجاجية