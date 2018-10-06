تركيا تكشف أنها فتحت تحقيقاً "مفصلاً" باختفاء جمال خاشقجي الثلاثاء

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت النيابة العامة التركية، السبت، أنها فتحت تحقيقا في 2 أكتوبر/تشرين أول الجاري، حول قضية اختفاء الإعلامي والكاتب السعودي، جمال خاشقجي، وهو اليوم الذي اختفى فيه الإعلامي السعودي بعد دخوله إلى القنصلية السعودية في إسطنبول.

وأشارت الأناضول نقلا عن مصادر في النيابة العامة التركية، إلى أن تحقيق نيابة إسطنبول فُتح في نفس اليوم الذي اختفى فيه خاشقجي، ووصفت التحقيق بـ"المفصل" والذي يشمل كافة الأبعاد.

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وكانت أنقرة، قد بدأت بالتحرك حيال هذه القضية، باستدعاء السفير السعودي لديها، وليد بن عبد العزيز الخريجي، الأربعاء.

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وتضاربت الأنباء بشأن مصير خاشقجي، إذ أكدت القنصلية السعودية أنه غادر مبناها بعد أن حصل على بعض الأوراق المتعلقة بزواجه، في الوقت الذي قال فيه المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، إن المعلومات التي لدى تركيا تفيد بأن الإعلامي السعودي لا يزال في القنصلية.