متحدث باسم الحكومة البريطانية يعلّق على اختفاء جمال خاشقجي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد المتحدث باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إدوين سموأل، أن حكومة بلاده تعمل على التحقق من الوقائع التي تحيط بحادثة اختفاء الكاتب السعودي جمال خاشقجي، بما في ذلك الحكومة السعودية.

وقال سموأل عند سؤاله من قبل CNN بالعربية عن القضية: "هذه مزاعم خطيرة جدا. نحن على دراية بما ورد أخيرا في التقارير الإعلامية، ونعمل عاجلا – بما في ذلك مع الحكومة السعودية - للتحقق من الوقائع".

وأضاف المتحدث باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط قائلا إن بريطانيا "تتطلع قُدُما للاطلاع على نتائج التحقيق الذي تجريه تركيا"، حسب تعبيره.

وكانت تركيا قد استدعت السفير السعودي لديها للمرة الثانية، كما أنها طلبت من المملكة السماح لها بتفتيش القنصلية السعودية في إسطنبول، والتي اختفى خاشقجي بعد دخوله لها.