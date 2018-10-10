إليكم كل ما نعرفه من حقائق عن اختفاء جمال خاشقجي

(CNN)-- أعلن البيت البيض، الأربعاء، عن إجراء اتصالات مع المملكة العربية السعودية بشأن الكاتب والإعلامي جمال خاشقجي، المفقود منذ يوم 2 أكتوبر/ تشرين الأول جمال خاشقجي حين دخل لإنهاء أوراق تخصه في قنصلية بلاده باسطنبول.

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وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز: "تحدث مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض ، السفير جون بولتون والمستشار الأول للبيت الأبيض، جاريد كوشنر ، إلى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أمس، عن الصحفي المفقود".

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وأضافت ساندرز: "بعد ذلك، قام وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بإجراء مكالمة مع ولي العهد السعودي، لتأكيد طلب الولايات المتحدة للحصول على معلومات". ولفتت إلى أنه في كلتا المكالمتين "تم طلب المزيد من التفاصيل"، مشيرة إلى أنه "سنستمر في مراقبة هذا الوضع وتقديم التحديثات كما هو متاح"، حسب بيانها.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال إنه على تواصل بـ"أعلى المستويات" في الحكومة السعودية بشأن الصحفي المفقود جمال خاشقجي، وأعرب عن قلقه من احتمال ارتكاب جريمة قتله.

وقال ترامب في المكتب البيضاوي: "هذا وضع سيء. لا يمكننا أن نسمح بحدوث ذلك، لأي من المراسلين، لأي شخص"، مضيفا أن البيت الأبيض كان على اتصال بخطيبة خاشقجي، خديجة جنكيز، التي كتبت رسالة مفتوحة إلى ترامب والسيدة الأولى ميلانيا تناشدهما بمساعدتها.

وأضاف ترامب "نحن على اتصال بها الآن ونريد أن نأتي بها إلى البيت الأبيض"، معتبرا "أنه وضع محزن للغاية، إنه وضع سيئ للغاية"، حسب نعبيره. لكنه لم يصل بعد إلى القول ما إذا كان يحمل السعوديين المسؤولية عن الاختفاء أو القتل، قائلاً إنه لم يكن هناك ما يكفي من العزم على اتخاذ قرار.

وأوضح ترامب: "لا بد لي من معرفة من فعل ذلك. كان الناس يرونه يدخل لكنهم لم يروه يخرج"، في إشارة إلى اختفاء خاشقجي منذ 2 أكتوبر/ تشرين الأول بعد دخوله إلى القنصلية السعودية في اسطنبول. ككاتب في صحيفة واشنطن بوست ، كان منتقدًا للنظام في الرياض.

ويوم السبت، قال مسؤولون أتراك لصحيفة "واشنطن بوست" ووكالة أنباء رويترز إن خاشقجي قتل داخل القنصلية السعودية. ولم تتمكن CNN من تأكيد هذه التقارير بشكل مستقل، وقد نفتها الحكومة السعودية.

وذكر ترامب في معرض حديثه عن الحكومة السعودية أن بلاده "تطالب بكل شيء" لتعلم بوضع وحالة خاشقجي، معتبرا في حديثه بالمكتب البيضاوي: "إنه وضع خطير للغاية بالنسبة لنا وبالنسبة للبيت الأبيض. نحن لا نحب أن نرى ما يحدث"، مؤكدا أن الولايات المتحدة تعمل عن كثب مع تركيا لمعرفة المزيد من التفاصيل.

وفي رد على سلسلة من الأسئلة التي طرحتها CNN، نفى مسؤول سعودي رفيع المستوى "بشكل قاطع" تورط بلاده في اختفاء الكاتب والإعلامي السعودي جمال خاشقجي.

وقال المسؤول السعودي في بيان ورد إلى CNN: "ننفي بشكل قاطع أي تورط في اختفاء جمال. في هذه المرحلة، تتمثل أولويتنا في دعم التحقيق، بدلاً من الاستجابة للتعليقات المتطورة التي لا ترتبط مباشرة بتلك الجهود".

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وأضاف المسؤول السعودي: "إن رفاه جمال، كمواطن سعودي، هو شغلنا الشاغل ونحن نركز على التحقيق كوسيلة للكشف عن الحقيقة وراء اختفائه". مضيفا: "تعاطفنا مع العائلة في هذا الوقت العصيب".

كانت خديجة جنكيز، خطيبة الصحفي السعودي المفقود جمال خاشقجي، قد قالت لـCNN إنه رغم خوفها من "صحة" تقارير وسائل إعلامية بشأن مقتله، فإنها تريد أن تنتظر "نتيجة نهائية" ولا تزال تعتقد أن "أي شيء" وارد.