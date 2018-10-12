اسطنبول، تركيا (CNN)-- قال فخر الدين ألتون، مدير الاتصالات في الرئاسة التركية، إن قرار المحكمة بشأن القس الأمريكي آندرو برونسون "أعاد التأكيد على أن تركيا بلد ديمقراطي يتمتع بحكم القانون"، معتبرا أنه يعبر عن "استقلالية ونزاهة القضاء التركي".

قد يهمك| أول تعليق من ترامب بشأن إطلاق سراح القس الأمريكي في تركيا

ومضى ألتون في بيان يقول: "من المؤسف للغاية أننا راقبنا الجهود الأمريكية لزيادة الضغط على نظام المحاكم التركي المستقل لبعض الوقت. خلال هذه الفترة، تعرض بلدنا لتهديدات مختلفة من العقوبات".

وأضاف أن رئيس بلاده رجب طيب أردوغان "شدد مراراً وتكراراً على أن تركيا لن ترضخ لتلك التهديدات، وأشار إلى أنه لا يمكن أن تكون هناك وصاية على القضاء المستقل والمحايد. وحث جميع الأطراف على احترام قرار المحكمة النهائي".

اقرأ أيضا|

مصادر تكشف لـCNN خطة عودة القس الأمريكي من تركيا إلى واشنطن

وانتقد ألتون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قائلاً: "في أعقاب الحكم الصادر اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه (يعمل بجد على القس برونسون!)، ونود أن نذكره مرة أخرى بأن تركيا بلد ديمقراطي مع سيادة القانون، وأن المحاكم التركية مستقلة".

ولفت إلى أنه "المادة 138 من الدستور التركي تنص بوضوح وبشكل صريح على أن القضاة يتمتعون بالاستقلال في ممارسة واجباتهم ويحكمون وفقاً للدستور والقانون وضميرهم. لا يجوز لأي هيئة أو سلطة أو مكتب أو شخص أن يصدر أوامر أو تعليمات إلى المحاكم ولا للقضاة في ممارسة صلاحياتهم أو إرسال مذكرات لهم أو تقديم توصيات أو اقتراحات لهم".

واختتم البيان بأن "جمهورية تركيا مثل محاكم البلاد لا تتلقى تعليمات من أي هيئة أو سلطة أو مكتب أو شخص. نحن نضع قواعدنا الخاصة ونصنع قراراتنا التي تعكس إرادتنا".

كان ترامب قد أعرب في وقت سابق، الجمعة، عن أمله في عودة القس برونسون إلى بلاده "قريبا"، بعد القرار الأخير من المحكمة التركية بشأنه.

وقضت محكمة تركية، الجمعة، بإطلاق سراح برونسون وإلغاء منعه من السفر، وذلك بعدما أثارت قضيته أزمة بين ترامب الذي كان يطالب بإطلاق سراحه، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي كان يعارض ذلك.

وفي أول تعليق له، كتب ترامب، في حسابه على موقع "تويتر": "أفكاري وصلواتي مع القس برونسون، ونأمل أن يعود إلينا بأمان في وقت قريب!".