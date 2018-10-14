ترامب يعبّر عن حزنه وتشاؤمه بشأن مصير جمال خاشقجي

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن حزنه وتشاؤمه بشأن مصير الصحفي والكاتب السعودي جمال خاشقجي، وأشار إلى أن توقيت خروج القس الأمريكي أندرو برونسون من السجون التركية جاء بـ"محض المصادفة" متزامنا مع اختفاء خاشقجي.

وقال ترامب خلال استقباله برونسون في البيت الأبيض، السبت: "في هذه المرحلة يبدو أننا لم نجده بعد ولن نجده، وهذا محزن جدا" وأضاف قائلا: "لقد كان أملنا في البداية أن نجده حياً، ولكن الأمر لا يبدو جيدا، وفقا لما نسمعه، كما أنه لا يزال هناك الكثير لنعرفه".

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ونوه الرئيس الأمريكي إلى أن إفراج تركيا عن برونسون وقضية اختفاء خاشقجي تزامنا بـ"محض المصادفة"، وشدد مجددا على أن العقوبات التي ستفرضها واشنطن على السعودية إذا ثبت مقتل خاشقجي وعلاقتها بالقضية، لن تشمل مبيعات الأسلحة، لأن المملكة ستشتري حينها من روسيا والصين.

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وأكد ترامب أن هناك عقوبات أخرى "قاسية جدا" غير مبيعات الأسلحة لتطبيقها على المملكة، وكشف أنه سيطلع على التسجيلات التي تحدثت عنها السلطات التركية في قضية خاشثقجي، قريبا جدا.