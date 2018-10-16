قضية خاشقجي.. 15 دقيقة مدة اجتماع بومبيو والملك سلمان

(CNN)-- لم يستغرق اجتماع وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، مع العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في المملكة العربية السعودية، أكثر من 15 دقيقة، حسب تقديرات شبكة CNN، استنادا إلى الوقت الذي وصل فيه موكب دبلوماسي أمريكي كبير إلى البلاط الملكي ومغادرته.

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ووصل الموكب إلى القصر الملكي الساعة 11:42 صباحا بالتوقيت المحلي للسعودية وغادر بعد 26 دقيقة. وهناك مسافة للمشي من حيث وصول موكب بومبيو إلى حيث التقى الملك سلمان.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) أنه "جرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين، وبحث الأوضاع الراهنة في المنطقة، والجهود المشتركة المبذولة تجاهها".

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وذكرت الوكالة أن اللقاء حضره من الجانب السعودي؛ الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، والأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية عادل الجبير. كما حضره من الجانب الأمريكي، نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية ديفيد هيل.

يشار إلى أن بومبيو وصل إلى المملكة العربية السعودية، وذلك بناء على توجيهات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمعرفة ما جرى في قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

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كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أكد في وقت سابق، أنه اتصل بالعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي نفى بدوره علمه بما حدث للصحفي والكاتب السعودي جمال خاشقجي. وأشار ترامب إلى أنه سيرسل وزير الخارجية للقاء الملك سلمان، فورا، كما كشف أيضاً أنه استنتج من حديث الملك سلمان أن "قتلة مارقين" ربما كانوا خلف مقتل خاشقجي.

وعقب لقاء بومبيو مع الملك سلمان، التقى وزير الخارجية الأمريكي نظيره السعودي عادل الجبير، الذي كان في استقباله لدى وصوله إلى الرياض في وقت سابق صباح الثلاثاء.