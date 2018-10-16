وزير الخارجية التركي: لم نتلق اعترافا من السعودية بشأن جمال خاشقجي

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – نفى وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، تلقي تركيا اعترافات أو معلومات من قبل الحكومة السعودية بشان اختفاء الإعلامي والكاتب السعودي، جمال خاشقجي، وكشف أن التحقيق التركي في القضية سيشمل منزل القنصل السعودي، محمد العتيبي، وعدد من المركبات.

وقال أوغلو في معرض إجابته على سؤال لـCNN: "أهم ما في الأمر هو معرفة ما حدث لهذا الشخص (خاشقجي)، لم نتلق معلومات أو اعتراف من الجانب السعودي".

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وأضاف وزير الخارجية التركي، خلال حديثه في مؤتمر صحفي، قائلا إن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو "سيحضر معلومات معه من الرياض" حول اختفاء خاشقجي، وذلك بعد أن ينهي زيارته إلى المملكة، الأربعاء.

وعن سير التحقيقات، قال أوغلو إنها ستشمل منزل القنصل السعودي، العتيبي، وعدد من السيارات المشتبه باستخدامها، وذلك بعد يوم من دخول فريق تحقيق تركي إلى القنصلية السعودية في إسطنبول لتفتيشها.

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يذكر أن وكالة الأناضول الرسمية التركية، كانت قد ذكرت أن العتيبي غادر تركيا متجها إلى السعودية، بعد ساعات من تصريحات أوغلو التي أكد فيها أن باستطاعة المسؤولين السعوديين العودة إلى بلادهم متى أرادوا.