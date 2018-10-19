بومبيو ينفي استماعه إلى تسجيل عن "مقتل" خاشقجي

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- نفى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن يكون قد استمع إلى تسجيلات عن عملية القتل المزعومة للإعلامي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول.

وكانت شبكة "ABC News" الأمريكية ذكرت، في تقرير لها، نقلا عن مصدر تركي أن بومبيو استمع إلى تسجيل صوتي عن مقتل خاشجقي كما حصل على نص مكتوب لما جاء في التسجيل، وذلك بعد عودته من زيارتين إلى السعودية وتركيا، الثلاثاء والأربعاء الماضيين، لبحث قضية خاشقجي.

وقال وزير الخارجية الأمريكي: "لم أستمع إلى تسجيل، ولم أشاهد أي نص مكتوب"، مضيفا أنه يجب سحب هذا التقرير الإخباري عن استماعه إلى تسجيل حول مقتل خاشقجي المزعوم.

وكان مصدر بوزارة الخارجية الأمريكية قال، في تصريح لـCNN، إن الأنباء التي ترددت عن استماع بومبيو للتسجيل، الذي زعمت مصادر تركية وجوده، غير صحيحة.

كما أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نويرت أن بومبيو "لم يستمع إلى تسجيل أو يشاهد أي نص مكتوب فيما يتعلق باختفاء خاشقجي".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال للصحفيين، بعد لقاء مع بومبيو الخميس، إنه "بالتأكيد يبدو" أن خاشقجي قد "مات"، مضيفا أنه "أمر محزن جدا"، وتابع بالقول إن العواقب ستكون "شديدة جدا" على المتورطين في الأمر.

أما بومبيو فقال، للصحفيين في البيت الأبيض، إنه أخبر ترامب أنه يجب أن إعطاء السعوديين "بضعة أيام أخرى" لإكمال تحقيقهم فيما حدث لخاشقجي. وأضاف: "أوضحنا لهم أننا نأخذ هذه المسألة على محمل الجد... وأكدوا لي أنهم سيجرون تحقيقاً كاملاً وشاملاً".