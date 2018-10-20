خديجة جنكيز لجمال خاشقجي: ضحكتك ستبقى في روحي للأبد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نشرت خطيبة الإعلامي السعودي الذي أعلنت المملكة العربية "موته"، فجر السبت، جمال خاشقجي، فيديو يظهر حادثا طريفا عاشه جمال خلال إحدى المقابلات، وعبرت عن حزنها لموته، وأشارت إلى أن ضحكته ستبقى في روحها للأبد.

وكتبت خديجة جنكيز فوق الفيديو عبر حسابها على موقع تويتر: "لقد أخذوا حضور جسدك من عالمي، لكن ضحكتك الجميلة ستبقى في روحي للأبد، عزيزي".

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وكانت الحكومة السعودية، قد أعلنت فجر السبت عن "موت" خاشقجي داخل قنصليتها بإسطنبول نتيجة "شجار" بينه وبين من كانوا يقابلونه هناك، وأصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، عدة أوامر مؤثرة على خلفية هذه الحادثة.

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يذكر أن الإعلامي اختفى بعد دخوله إلى القنصلية في 2 أكتوبر/تشرين أول الجاري، وأثار اختفاؤه جدلا كبيرا حول العالم، وأجري تحقيق مشترك بين السعودية وتركيا لمعرفة ملابسات اختفائه.