دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أشادت الإمارات بـ"توجيهات وقرارات" العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، السبت، بـ"خصوص الحادث المؤسف والأليم الذي أودى بحياة المواطن السعودي جمال خاشقجي"، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

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ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية ثناء الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، على "ما أولاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود من اهتمام كبير وحرص بالغ على تحري الحقيقة في هذا الموضوع، وهو ما تجسد في توجيهاته وقراراته بكل شفافية وعدل وبما يكفل المحاسبة القانونية العادلة".

وقال الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان إن "المملكة العربية السعودية الشقيقة ممثلة بقيادتها كانت ولا تزال دولة المؤسسات التي تقوم على العدل والإنصاف"، معتبرا أن "القرارات والإجراءات الملكية التي اتخذت بعد التحقيق الذي تم في هذه القضية تؤكد مجددا على هذه القيم والمبادىء الراسخة بما يكفل تطبيق القانون والعدالة".

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وابتهل الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في ختام تصريحه بأن "يحفظ الله سبحانه وتعالى المملكة العربية السعودية الشقيقة قيادة وشعبا ويجنبها كل سوء"، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز أصدر عدة أوامر ملكية شملت إعفاء سعود القحطاني المستشار بالديوان الملكي السعودي من منصبه، وإعفاء أحمد عسيري نائب رئيس الاستخبارات العامة من منصبه، بالإضافة إلى 3 لواءات آخرين بالاستخبارات.