الجبير: موت خاشقجي كان "عملية مارقة" بدون علم ولي العهد

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أكد وزير الخارجية السعودية، عادل الجبير، رواية الحكومة السعودية، والتي أشارت إلى أن الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، مات خلال "مشاجرة" بينه وبين عدد من المسؤولين السعوديين في القنصلية السعودية في إسطنبول، وكشف عن سبب إجراء السعودية تحقيقها الخاص بقضية الإعلامي السعودي، وذلك خلال مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، الأحد.

وقال الجبير خلال المقابلة التي أجراها في العاصمة السعودية، الرياض، أن التقرير الأولي من ممثلي الحكومة السعودية في القنصلية، ذكر أن خاشقجي غادر القنصلية بسلام.

وأضاف وزير الخارجية السعودي إلى أن هذا التقرير لم يتطابق مع التقارير التركية التي ذكرت أن خاشقجي قُتل، وبناء على ذلك قررت الرياض إجراء تحقيقها الخاص بهذه القضية.

وفي معرض إجابته عن التساؤلات التي يطرحها عدة قادة ومؤسسات إعلامية حول العالم عن "مكان الجثة" وتفاصيل موت الإعلامي السعودي، أكد الجبير أن السعودية لا تعرف أين جثة ولا كيف تم الأمر.