أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – عثرت الشرطة التركية على سيارة مهجورة تابعة للقنصلية السعودية، مركونة داخل موقف خاص في إحدى مناطق إسطنبول، وفقا لما نقله تلفزيون وراديو TRT Haber الحكومي التركي، الإثنين.

ونقلت القناة الحكومية التركية معلومات تشير إلى أن لوحة السيارة تدل على أنها إحدى سيارات القنصلية السعودية، كما أنها مطابقة للسيارة التي شوهدت أمام مبنى القنصلية عند اختفاء الإعلامي السعودي جمال خاشقجي.

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وأشارت TRT Haber إلى أن أحد السائقين العاملين في القنصلية ركن السيارة في الموقف الخاص بعد أيام قليلة من اختفاء خاشقجي، وكشفت أن الشرطة التركية تقوم بإجراء تحقيقات لمعرفة تفاصيل أخرى عن السيارة المهجورة.

وشاهد فريق CNN الموجود في محيط الموقف الخاص، تواجدا كثيفا لرجال الشرطة التركية والتي طوقت الموقف الخاص بالكامل.

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يذكر أن المملكة العربية السعودية كانت قد أعلنت فجر السبت "موت" خاشقجي، إثر "مشاجرة بالأيدي" في القنصلية التي دخلها، في 2 أكتوبر/تشرين أول، بهدف الحصول على أوراق طلبتها السلطات التركية من أجل إتمام إجراءات زواجه من خطيبته خديجة جنكيز.