دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – مازح ولي العد السعودي، محمد بن سلمان، رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، خلال كلمته في مؤتمر "مستقبل الاستثمار" الذي تستضيفه العاصمة السعودية، الرياض.

وقال ولي العهد السعودي: "دولة الرئيس سعد باقي ليومين في السعودية، فأرجو ألا تخرج إشاعات بأنه مخطوف"، ليرد عليه رئيس الوزراء اللبناني قائلا: "في كامل حريتي"، قبل أن يتصافح الرجلان.

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وأثار إعلان الحريري استقالته من رئاسة الحكومة اللبنانية من السعودية، في 4 نوفمبر/تشرين ثاني، جدلا كبيرا في حينها، بعد أن بقي لفترة قاربت الأسبوعين في المملكة، قبل أن يغادرها إلى فرنسا التي مكث بها فترة وجيزة قبل أن يعود مجددا إلى لبنان.

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وخرجت شائعات عدة في حينها أن رئيس الوزراء اللبناني "محتجز" في السعودية وممنوع من غادرتها، وهو الأمر الذي نفته المملكة بشكل قاطع في ذلك الحين ونفاه الحريري نفسه.