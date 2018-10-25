واشنطن (CNN)-- قال مصدر مقرب من أسرة الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، في تصريحات أدلى بها لـCNN، إن نجله الأكبر صلاح غادر المملكة العربية السعودية.

وصلاح خاشقجي مواطن يحمل الجنسيتين الأمريكية والسعودية، ولم يتمكن من مغادرة الرياض، بعد فرض قيود على جواز سفره من قبل المملكة قبل بضعة أشهر، بحسب مصادر.

والثلاثاء الماضي، تم تصوير ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ووالده الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وهما يصافحان صلاح خاشقجي، لتقديم العزاء له في موت والده.

واستقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في قصر اليمامة بالرياض، الثلاثاء، سهل أحمد خاشقجي، وصلاح جمال خاشقجي، وذلك بحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وعبر الملك سلمان وولي العهد السعودي خادم عن بالغ تعازيهما ومواساتهما لأسرة وذوي جمال خاشقجي. فيما عبر سهل وصلاح خاشقجي، عن "عظيم شكرهما" لخادم الحرمين الشريفين، والأمير محمد بن سلمان على "مواساتهما لهم في وفاة الفقيد"، حسب وكالة الأنباء السعودية.