إسرائيل تدمر مبنى قناة "الأقصى" التابعة لحماس.. والحركة تطالب برد دولي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – دمرت إسرائيل المبنى الرئيسي لقناة الأقصى التابعة لحركة حماس في قطاع غزة، مساء الإثنين، وفقا لما ذكره مراسلو CNN في القطاع.

وقبل أن تشن إسرائيل هجومها على المبنى أرسلت تحذيرا يعرف بـ"قرع الباب"، وهو جهاز تحذيري يتم إطلاقه من أجل إخلاء المبنى أو المكان الذي سيقصف قريبا.

إقرأ أيضا: كتائب القسام تصدر تحذيرا للجيش الإسرائيلي: سنزيد "عمق وكثافة" الهجوم

ولم ترد معلومات بعد عن عدد ضحايا هذا الهجوم على القناة التابعة لحماس، التي اعتبرت استهداف القناة خرقا للقوانين الدولية، وطالبت برد واضح من قبل جميع المؤسسات الدولية التي تدافع عن حرية الراي.

ويأتي استهداف القناة التي تتهمها إسرائيل بتحريض الفلسطينيين على مهاجمتها ونشر معلومات كاذبة، في ظل قصف يشنه جيش الدفاع الإسرائيلي على مواقع حماس في القطاع كرد على استهداف إسرائيل بمئات القذائف الصاروخية من قبل كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحماس.

قد يهمك: الجيش الإسرائيلي: أكثر من 200 قذيفة صاروخية سقطت من غزة تم اعتراض 60 منها

يذكر أن هذا التصعيد يأتي بعد أن قامت دورية إسرائيلية باغتيال القيادي القسامي، نور بركة، إثر عملية خاصة ليل الأحد، راح ضحية الاشتباك الذي تبعها عدد من الفلسطينيين وضابط إسرائيلي.