دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اعتبر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، السبت، أن الجولة الجديدة مما وصفه بـ"استهداف" المملكة العربية السعودية وقيادتها في قضية الإعلامي السعودي جمال خاشقجي "لن تنجح".

وقال قرقاش، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، إن "الجولة الجديدة من استهداف المملكة العربية السعودية وقيادتها لن تنجح، والمهم أن تستمر الرياض في تعاملها القانوني الشفاف مع ملف الخاشقجي، سمعة واستقرار السعودية أساسي لنا ولأمن المنطقة ومستقبلها".

وتزامن تصريح قرقاش مع تقارير إعلامية أفادت بأن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) استنتجت أن العملية التي انتهت بمقتل خاشقجي "لم تكن لتحدث دون علم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان"، وهو الأمر الذي نفته السلطات السعودية.

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وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيتحدث مع وزير خارجيته مايك بومبيو ووكالة الاستخبارات الأمريكية، في وقت لاحق السبت، حول التقييمات الاستخباراتية لبلاده بقضية خاشقجي، مضيفا أنه لم يتم إحاطته بهذه المعلومات للآن.