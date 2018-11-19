أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- رأى المحلل السياسي آرون ديفيد ميللر، المستشار الأسبق لوزارة الخارجية الأمريكية، أن رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاستماع إلى تسجيلات مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي، قد يؤثر على موقفه.

وقال ميلر، في مقابلة مع CNN، إنه "لو استمع الرئيس للتسجيلات وأدرك كم هي مروعة لربما أثر ذلك على قراراته بشكل أفضل ليحدد كيف سيتعامل مع المملكة العربية السعودية". وأضاف: "لدينا علاقات مع السعودية يجب الحفاظ عليها، ولكن يجب إعادة حقنها بالتوازن".

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واعتبر ميلر أن ترامب يبالغ بشأن ما يمكن أن تقدمه السعودية من استثمارات تساهم في خلق فرص عمل أو مبيعات الأسلحة أو احتواء إيران، وقال: "ما زال علينا أن ننتظر لنعرف ما يمكن أن تقدمه لعملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية". وأضاف أن ترامب يبحث عن طريقة للحفاظ على علاقته بالسعودية، مشيرا إلى أنها كانت أولى محطاته الخارجية بعد وصوله للبيت الأبيض.

وكان ترامب قال، السبت، إنه "كرئيس عليه أخذ العديد من الأمور بعين الاعتبار"، مؤكدا أن السعودية حليف قوي للولايات المتحدة، وذلك خلال رده على سؤال حول الأنباء التي ترددت عن توصل وكالة الاستخبارات الأمريكية إلى استنتاج أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد أمر بعملية خاشقجي، وهو الأمر الذي نفته السلطات السعودية.