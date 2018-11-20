هل يفرق ترامب بين السعودية ومحمد بن سلمان؟ هكذا أجاب بومبيو

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قدم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إجابة تبدو غير متوقعة ردا على سؤال في مؤتمر عما إذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفرق بين المملكة العربية السعودية وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وذلك بعد بيان ترامب بشأن مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي.

وأجاب وزير الخارجية الأمريكي، قائلا: "هناك عالم لئيم ومقرف بالخارج. الشرق الأوسط بالتحديد هناك مصالح أمريكية مهمة للحفاظ على الشعب الأمريكي آمن".

وأضاف بومبيو: "لذلك، كما قال الرئيس اليوم، الولايات المتحدة سوف تواصل علاقتها مع المملكة العربية السعودية. هم شريك مهم لنا. وتابع بالقول: "العلاقة بين الولايات المتحدة والسعودية تاريخية وحيوية".

قد يهمك/ ترامب: من المحتمل أن ولي العهد السعودي كان على علم أو لم يكن بشأن عملية خاشقجي

ورأى بومبيو أن "الحقائق ستواصل الظهور"، وقال: "أنا واثق من ذلك، هذه هي الطريقة التي يعمل بها العالم". وأضاف أن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات بناء على ما يظهرمن حقائق جديدة.