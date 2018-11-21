كيف أجاب بومبيو على سؤال حول الكونغرس وقضية خاشقجي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تحدث مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، الأربعاء، عن قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول بتركيا.

وخلال إدلائه بتصريحات إذاعية نقلتها وزارة الخارجية الأمريكية على موقعها الإلكتروني، سئل بومبيو: "ما هو ردك إذن على ليندسي غراهام وأمثاله الذين يقولون إن لدينا قوّة وسيكون لدينا دعم قوي من الحزبين (الجمهوري والديمقراطي) لعقوبات خطيرة أو أكثر خطورة مما نتحدث عنه؟ كيف ستقوم بتهدئة مخاوفه وآخرين مثله في الحزب الجمهوري؟".

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وأجاب بومبيو: "حسنًا، يسعد الرئيس (الأمريكي دونالد ترامب) أن ينظر في ما يشترك فيه أعضاء الكونغرس معه أو التشريعات التي قدمت إليه، وأعتقد أن الرئيس كان واضحًا للغاية في بيانه أمس. وبقدر ما لديهم أفكار جيدة تزيد من الأمن القومي الأمريكي، فإن هذه الإدارة ستكون سعيدة لدعمها".