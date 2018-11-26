بعد العفو عنه.. مسؤول إماراتي لـCNN: إطلاق سراح هيدجز

قال مسؤول إماراتي لشبكة CNN إن الأكاديمي البريطاني ماثيو هيدجز، أُطلق سراحه، الإثنين، من بين سجناء آخرين تم العفو عنهم، ومن المرجح أن يغادر البلاد في نفس اليوم.