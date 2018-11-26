بعد العفو عنه.. مسؤول إماراتي لـCNN: إطلاق سراح هيدجز
قال مسؤول إماراتي لشبكة CNN إن الأكاديمي البريطاني ماثيو هيدجز، أُطلق سراحه، الإثنين، من بين سجناء آخرين تم العفو عنهم، ومن المرجح أن يغادر البلاد في نفس اليوم.
قال مسؤول إماراتي لشبكة CNN إن الأكاديمي البريطاني ماثيو هيدجز، أُطلق سراحه، الإثنين، من بين سجناء آخرين تم العفو عنهم، ومن المرجح أن يغادر البلاد في نفس اليوم.
أعلن والي إسطنبول علي يرلي قايا، الإثنين، عن مقتل 4 عسكريين أتراك وإصابة آخر، في تحطم مروحية عسكرية في منطقة سنجق تبه بإسطنبول، حسبما أفادت وكالة الأناضول التركية الرسمية.
أصدرت دانييلا تيجادا، زوجة البريطاني ماثيو هيدجز، بيانًا قصيرًا عقب العفو الإماراتي الصادر بحقه، الإثنين، قائلة: "إن العفو الرئاسي عن (هيدجز) هو أفضل خبر يمكن أن نتلقاه".
علَّق وزير الخارجية البريطاني، جيرمي هانت، على قرار العفو الإماراتي عن مواطنه ماثيو هيدجز بموجب قرار رئاسي.
أفادت وكالة الأناضول التركية الرسمية، الإثنين، بأن شرطة البلاد تفتش فيلا في قرية صامانلي السياحية بولاية يلوا (شمال غرب) في إطار التحقيقات بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
أفادت وكالة الأناضول التركية الرسمية، الإثنين، بتحطم مروحية عسكرية بمنطقة سنجق تبه في إسطنبول.