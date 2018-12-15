دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال الشيخ خالد بن أحمد، وزير الخارجية البحريني، إن قطر تدعو للحوار ولا يحضر أميرها إلى قمة دول مجلس التعاون الخليجي الذي استضافته العاصمة السعودية، الرياض، وذلك في تعليق على الكلمة التي ألقاها الشيخ تميم بن حمد في مندى الدوحة، السبت.

جاء ذلك في تغريدة للوزير البحريني على صفحته بتويتر، حيث قال: "قطر تدعو للحوار ولا يحضر اميرها قمة الرياض، وتدعو للاحترام المتبادل وهي تهاجم قياداتنا ودولنا على مدار الساعة، وتدعو لعدم التدخل في الشؤون الداخلية وهي التي تتدخل ولا تكف عن التآمر. وفوق ذلك لا ندري عن اي حصار يتكلمون".

وكان أمير قطر قال في كلمته: "لم يتغير موقفنا من حل الأزمة الخليجية عبر الحوار وعدم التدخل بشؤون الدول الداخلية.. مسألة التعايش وحسن الجوار بين الدول منفصلة عن أي قضايا أخرى، السيدات والسادة إن لديكم جدول أعمال على جانب من الثراء والشمول في ظل التحديات التي تواجه المجتمع الدولي.."

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وتابع قائلا: "من القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي إلى حرب العراق إلى الانتفاضات العربية التي أطلق عليها عامليا تسمية الربيع العربي.. حرصنا كل الحرص على إبقاء منابر الحوار ومنصات التواصل فعالة منفتحة لتبادل الآراء في بيئة حرة للجميع.."