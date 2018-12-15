أردوغان يكشف ما قاله أحد القتلة في تسجيل خاشقجي

نشر الجمعة ، 14 ديسمبر / كانون الأول 2018

شاهد رد بومبيو على سؤال حول محمد بن سلمان ومقتل خاشقجي

(CNN)-- قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إنه سُمع أحد قتلة الصحفي السعودي جمال خاشقجي يقول خلال التسجيل الخاص به: "أعرف كيف أقطع بشكل جيد"، وفقا لما جاء في كلمته بمؤتمر في إسطنبول، الجمعة.

وخلال المؤتمر، قال أردوغان إن "الصوت يوضح أن الأشخاص المقربين من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان كانوا من بين الجناة".

وأضاف: "لقد علمنا من التسجيلات الصوتية أنه من بين الأشخاص الذين جاءوا إلى تركيا أقرب الناس إلى ولي العهد. وهم الذين لعبوا دورا نشطا جدا"، وفقا لما جاء في كلمته بالمؤتمر القضائي لمنظمة التعاون الاسلامي في إسطنبول، مضيفا: "هم الذين نفذوا الأوامر" و"أملنا هو أن نكشف عن هذا".

وألمح أردوغان خلال خطابه أن السعودية تريد أن تدمر الأدلة لكن تركيا رفضت.

وقال: "أرادت المملكة العربية السعودية الاستماع إلى التسجيلات، لكنها أرادت أيضًا أن تأخذها"، مضيفًا أنهم رفضوا إعطاء المواد للسعوديين خوفًا من محوها.

وذكر أردوغان أن التسجيل الصوتي تمت مشاركته مع العديد من البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وكندا ودول أخرى، مضيفا أن بلاده سمحت لمن يريد الاطلاع على التسجيلات بالاستماع إليها.