عمرو أديب يرد على مهاجمة وزيري خارجية إيران وتركيا للسعودية من قطر

نشر الأحد ، 16 ديسمبر / كانون الأول 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—شن الإعلامي المصري، عمرو أديب، هجوما لاذعا على منتدى الدوحة في قطر ومشاركة وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، ونظيره التركي، مولود جاويش أوغلو، وتصريحاتهما المعادية للسعودية.

جاء ذلك في البرنامج الذي يقدمه عمرو أديب على قناة MBC مصر، حيث قال: "ألقى أمير قطر خطبة عصماء قال فيها أو المهم فيها أن قطر لا تتدخل في شؤون الغير وأن قطر لا تعتدي على أحد، يعني ملخص الخطاب الطويل أن قطر لا تتدخل ولا تعتدي على أحد، طيب لما تعمل مؤتمر وتروح تجيب اثنين بيكرهو العالم العربي عما، يعني جايب وزير خارجية إيران ووزير خارجية تركيا، ده معناه ايه؟ والاثنين قعدو عملو ايه؟ بتاع إيران هاجم السعودية وبتاع تركيا هاجم السعودية.."

وتابع قائلا إن الوزير التركي "قرر أن يطلق تصريحات عن الجريمة بتاعت خاشقجي في الدوحة وبتاع إيران قرر أن ينتقد السياسات بتاعت المملكة العربية السعودية في الدوحة، هو ده الي مبتعتديش على أحد؟ مفيش حد عربي عرفت تجيبه؟.."

وأضاف: "وبعدين بقلك مبنتدخلش، مبنتدخلش ازاي؟ والشغل الي عامليته الجزيرة ده كل يوم ايه؟ والشغل الي معمول في ليبا ده ايه؟ والشغل المعمول في اليمن ده ايه.."