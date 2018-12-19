بعد تغريدة ترامب عن هزيمة داعش في سوريا.. وزير بريطاني يعارضه

نشر الأربعاء ، 19 ديسمبر / كانون الأول 2018

(CNN)-- عارض وزير الدولة في وزارة الدفاع البريطانية توبياس إلوود، الأربعاء، تغريدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن هزيمة تنظيم داعش في سوريا.

وقال إلوود في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، إنه "لا يوافق بشدة" على تعليق ترامب بأن تنظيم داعش تعرض للهزيمة.

وأوضح: "أنا لا أوافق بشدة. لقد تحول (التنظيم) إلى أشكال أخرى من التطرف"، معتبرا أن "تهديد" داعش لا يزال مستمرا "إلى حد كبير".

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي كان قد قال، الأربعاء، إن بلاده هزمت تنظيم داعش في سوريا، محددا سبب بقاء القوات الأمريكية هناك.

وأوضح الرئيس الأمريكي، في حسابه على موقع "تويتر": "لقد هزمنا داعش في سوريا، وهذا السبب الوحيد لوجود (القوات الأمريكية) هناك خلال رئاسة ترامب".