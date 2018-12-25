دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— لا تزال المقالة التي نشرتها صحيفة واشنطن بوست الأمريكية عن علاقة ماغي ميتشل سالم، المسؤولة بمؤسسة قطر الدولية و"تشكيلها" لمقالات الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، الذي قتل في قنصلية بلاده مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تثير الجدل بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

07:41 المقابلة الحصرية الكاملة لـCNN مع نجلي خاشقجي

الصحيفة ذكرت في مقالها المنشور قبل أيام: "لعل من أكثر الأمور التي كانت مشكلة بالنسبة لخاشقجي هو صلته بمنظمة تمولها خصم السعودية في المنطقة، قطر.. أظهرت رسائل نصية بين خاشقجي ومسؤولة بمؤسسة قطر الدولية، ماغي ميتشل سالم، أن الأخيرة شكّلت الأعمدة التي قدمها لصحيفة الواشنطن بوست واقترحت مواضيعا بالإضافة إلى حثه على أخذ موقف أكثر صرامة ضد الحكومة السعودية، وخاشقجي على ما بدا اعتمد على باحث ومترجم متعاون مع المنظمة (القطرية)".

على الصعيد الآخر نقل تقرير الصحيفة على لسان ماغي سالم أن الأخيرة وهي دبلوماسية سابقة "عرفت خاشقجي منذ العام 2002 وقالت إن أي مساعدة قدمتها كانت لصديق تحاول مساعدته للنجاح في الولايات المتحدة الأمريكية، لافتا إلى أن قدرات خاشقجي باللغة الإنجليزية كانت محدودة، وأن المؤسسة (القطرية) لم تدفع أموالا لخاشقجي أو حاولت التأثير عليه نيابة عن قطر".

وبرز وسم حمل اسم "مقالات خاشقجي بايدي قطريه" من بين أبرز 5 مواضيع يتحدث حولها النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، في المملكة العربية السعودية، وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما جاء على هذا الوسم: