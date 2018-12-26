العريفي يرد على الشيعة ممن يقولون علي سمى ابنه أبوبكر "تقية"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—رد الداعية الإسلامي، محمد العريفي، الذي يعتبر أحد وجوه تيار الصحوة في المملكة العربية السعودية، على الشيعة ممن يقولون إن سبب تسمية علي بن أبي طالب لأبنه بأبي بكر كان سببه "تقية" (أي اتقاء الشيء)

جاء ذلك في تسجيل صوتي نشره العريفي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "علي رضي الله عنه ليس وحده من كان يثني على أبي بكر، بل كان علي رضي الله عنه إذا ذكر أبوبكر يبكي وكان يقول وهو يبكي رحم الله أبا بكر لقد أتعب من بعده وكان يرددها كثيرا، آل البيت كانوا جميعا لهم ثناء على ابي بكر وكان بهم محبة له، علي سمى أحد أبنائه بأبي بكر وهذا موجود الآن في السير.."

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وتابع قائلا: "إذا نظرت في السير حتى إذا نظرت في كتب الشيعة تجد أن هذا موجود في بعضها ممن يعني يصدُق تجد أنه يذكر إذا ذكر أبناء علي يذكر من بينهم أبوبكر، لكنه يقول في خلالها إنه سمى ولده بأبي بكر تقية، يتقي ماذا؟ تقية يعني تتقي شيئا معينا، يتقي ماذا؟ هل أبوبكر مسك السيف فوق رأسه وقال لماذا سميته علي؟.. لا يعقل أن يكون أبوبكر قد ألزمه على ذلك.. ابنه الحسن سمى أحد أولاده بأبي بكر، ابنه الحسين سمى أحد أبنائه بأبي بكر.."

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وأضاف قائلا: "الإمام الكاظم سمى أحد ابنائه بأبي بكر وكان ابنه الرضا يكنى أيضا بأبي بكر وكذلك من آل البيت المشهورين، وتعلمون أنك لا تسمي على اسم أحد تبغضه، لا يمكن أن يسمون على اسم ابي بكر وهم يعتقدون أنه سلب الخلافة من جدهم علي رضي الله عنه.."

وأردف: "كذلك علي رضي الله عنه كان يثني على ابي بكر في مواطن كثيرة كان يقول مثلا لقد صنع رسول الله صل الله عليه وسلم بأبي بكر أمرا ما صنعه بي ولا بأي أحد، قالوا له ماذا؟ قال يوم جاء المشركون ليقتلوا رسول الله صل الله عليه وسلم وخرج، من اختار ليخرج معه؟.. قال فاختار أبابكر فلم يأمن على نفسه أحدا غيره حتى في داخل الغار.."