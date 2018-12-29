إدانة عربية ودولية لـ"هجوم المريوطية" الإرهابي في مصر

نشر الجمعة ، 28 ديسمبر / كانون الأول 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- إدانة عربية ودولية ودعم لجهود مصر في مكافحة الإرهاب، كان عنوان الرسائل التي تلقتها القاهرة، مساء الجمعة، في أعقاب الانفجار الذي وقع في منطقة المريوطية بمحافظة الجيزة المصرية، الجمعة، وأسفر عن مقتل سائحين اثنين من دولة فيتنام بالإضافة إلى مرشد سياحي مصري، فضلا عن إصابة آخرين.

فيما يلي نص الإدانات التي رصدتها CNN بالعربية:

المملكة العربية السعودية عبر وكالتها الرسمية:

"عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية الشديدة للانفجار الذي استهدف حافلة تقل سياحًا في محافظة الجيزة بجمهورية مصر العربية، وأدى إلى وقوع عدد من القتلى والجرحى.

وجدد المصدر التأكيد على تضامن المملكة العربية السعودية ووقوفها إلى جانب جمهورية مصر العربية الشقيقة ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف.

وقدم المصدر، في ختام تصريحه، العزاء والمواساة لذوي الضحايا، ولحكومتي وشعبي جمهورية مصر العربية وجمهورية فيتنام الاشتراكية، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين".

الإمارات عبر وكالتها الرسمية:

"أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة التفجير الإرهابي الآثم الذي وقع اليوم في الجيزة بجمهورية مصر العربية الشقيقة والذي استهدف حافلة سياحية، مما أدى إلى وفاة 2 وإصابة 12 آخرين من ركاب الحافلة.

وقالت في بيان في هذا الشأن إن دولة الإمارات العربية المتحدة تقف مع مصر الشقيقة حكومة وشعبا في مواجهة الإرهاب الذي يسعى للنيل من استقرار مصر ووحدتها الوطنية ومسيرتها التنموية.

وأعرب البيان عن تعازي دولة الإمارات لمصر الشقيقة حكومة و شعبا ولأسر ضحايا هذا العدوان متمنية الشفاء العاجل للجرحى".

مملكة البحرين عبر وزارة خارجيتها:

"تدين وزارة خارجية مملكة البحرين بشدة الانفجار الإرهابي الذي استهدف حافلة ركاب سياحية بمحافظة الجيزة بجمهورية مصر العربية وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى، معربة عن بالغ التعازي والمواساة لأهالي وذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين جراء هذه الجريمة الإرهابية الآثمة.

وتؤكد وزارة الخارجية وقوف مملكة البحرين وتضامنها التام مع جمهورية مصر العربية الشقيقة في جهودها الحثيثة لمكافحة العنف والإرهاب بكافة صوره وأشكاله، ومساعيها المقدرة لتعزيز الأمن والسلم في المنطقة، ودعمها المطلق لكل ما فيه أمنها واستقرارها وتحقيق التنمية والرخاء للشعب المصري الشقيق ، مجددة موقف المملكة الثابت والرافض للإرهاب وتأكيدها على ضرورة تكاتف كافة الجهود الهادفة للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة واجتثاثها من جذورها".

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي عبر موقع "تويتر":

"ندين العمل الإرهابي الجبان ضد الحافلة السياحية في منطقة الهرم مصر الشقيقة ونؤكد وقوف الأردن المطلق مع الأشقاء في مواجهة الإرهاب وعصاباته. أمننا واحد وحربنا واحدة وجهودنا موحدة لدحر هذه الآفة. رحم الله الضحايا ومن على الجرحى بالشفاء وحفظ مصر الشقيقة آمنة مستقرة".

سفير الاتحاد الأوروبي في مصر إيفان سوركوش عبر موقع "تويتر":

"أشجب بشدة الهجوم على حافلة تقل سائحين في الجيزة أسفر عن مقتل وجرح أشخاص أبرياء. الاتحاد الأوروبي يقف جنبا إلى جنب مع مصر في الحرب ضد الإرهاب. خالص التعازي لأسر الضحايا، وأرجو الشفاء العاجل للجرحى".

إسرائيل عبر سفارتها في القاهرة:

‫"تقدمت السفارة الإسرائيلية بالقاهرة بخالص تعازيها لأسر ضحايا الحادث الذي وقع قرب المريوطية- الهرم اليوم، وتمنت الشفاء العاجل للمصابين، وأكدت أن مثل هذه الاعتداءات لن تزعزع الأمن والاستقرار الداخلي في مصر ولن تُضعف من عزيمة المصريين".